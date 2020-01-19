Две разновидности дрона Autel Evo II оснащены камерами 8K





Autel Robotics не так давно презентовала дрон под названием EVO II, который, вероятно, окажется первым доступным коммерческим аппаратом с камерой разрешением 8К. Дрон будут распространять в 3-х модификациях, однако они станут отличаться своими камерами. Начальная модификация Autel EVO II получит камеру размером 0,5 дюйма при разрешающей способности 48 Mpx. Она может создавать фото размером 8x6 тысяч точек. Во время съёмки видео максимальное разрешение заявлено на отметке 7,72×4,32 тысячи точек. Камера получит зум до 4х без потерь качества. Подъёмный вес аппарата составил 1,13 кг.Версия EVO II Pro получила камеру диагональю 1” и сенсор на 20 Mpx. Поддерживается создание видео стандарта 6K и HDR. Уровень светочувствительности составляет ISO 100 - 12 800. Этот дрон имеет массу 1,18 кг. В комплектации EVO II Dual предусмотрена камера с тепловым сенсором FLIR Boson с разрешающей способностью 640x512 точек. Масса подъёма версии Dual 320 заявлен на уровне 1,16 кг, а для Dual 640 — 1,19 кг.Для всех трех версий применяется 10-битная глубина цвета создаваемой картинки. Битрейт ограничен лимитом в 120 Мб/с. Сведений касательно частоты кадров и применяемом кодеке на сегодня нет. Все сборки EVO II представляют собой модульные конструкции, что предполагает замену камеры без необходимости приобретать новый аппарат. Максимальная продолжительность полёта EVO II заявлена на отметке 40 минут, а расстояние контроля с пульта — 9 км. Скорость дрона может достигать 72 км/ч.Система предотвращения столкновений опирается на 12 сенсоров и алгоритмы искусственного интеллекта. Она может быть отключена для обеспечения полностью ручного управления. Имеется 8 Гб ПЗУ, которую можно расширить картой microSD до 256 Гб. Разработки компании Autel лишены блокировки передвижения в зонах, которые закрыты для совершения полётов. Подобная функция имеется у всех современных дронов DJI. Она обеспечивает предотвращения входа в границы контролируемого пространства, однако приводит к появлению определённых неудобств, когда пилот уже получил разрешение на действия в соответствующей зоне, однако не имеет возможности снять блокировку на программном уровне.