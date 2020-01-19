АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Две разновидности дрона Autel Evo II оснащены камерами 8K

Две модификации дрона Evo II от компании Autel получат камеры с разрешением 8K. Этот аппарат в начальной сборке можно приобрести за $1,5 тысячи, в модификации Pro — за $1,8 тысячи.

Autel Robotics не так давно презентовала дрон под названием EVO II, который, вероятно, окажется первым доступным коммерческим аппаратом с камерой разрешением 8К. Дрон будут распространять в 3-х модификациях, однако они станут отличаться своими камерами. Начальная модификация Autel EVO II получит камеру размером 0,5 дюйма при разрешающей способности 48 Mpx. Она может создавать фото размером 8x6 тысяч точек. Во время съёмки видео максимальное разрешение заявлено на отметке 7,72×4,32 тысячи точек. Камера получит зум до 4х без потерь качества. Подъёмный вес аппарата составил 1,13 кг.

Версия EVO II Pro получила камеру диагональю 1” и сенсор на 20 Mpx. Поддерживается создание видео стандарта 6K и HDR. Уровень светочувствительности составляет ISO 100 - 12 800. Этот дрон имеет массу 1,18 кг. В комплектации EVO II Dual предусмотрена камера с тепловым сенсором FLIR Boson с разрешающей способностью 640x512 точек. Масса подъёма версии Dual 320 заявлен на уровне 1,16 кг, а для Dual 640 — 1,19 кг.

Для всех трех версий применяется 10-битная глубина цвета создаваемой картинки. Битрейт ограничен лимитом в 120 Мб/с. Сведений касательно частоты кадров и применяемом кодеке на сегодня нет. Все сборки EVO II представляют собой модульные конструкции, что предполагает замену камеры без необходимости приобретать новый аппарат. Максимальная продолжительность полёта EVO II заявлена на отметке 40 минут, а расстояние контроля с пульта — 9 км. Скорость дрона может достигать 72 км/ч.

Система предотвращения столкновений опирается на 12 сенсоров и алгоритмы искусственного интеллекта. Она может быть отключена для обеспечения полностью ручного управления. Имеется 8 Гб ПЗУ, которую можно расширить картой microSD до 256 Гб. Разработки компании Autel лишены блокировки передвижения в зонах, которые закрыты для совершения полётов. Подобная функция имеется у всех современных дронов DJI. Она обеспечивает предотвращения входа в границы контролируемого пространства, однако приводит к появлению определённых неудобств, когда пилот уже получил разрешение на действия в соответствующей зоне, однако не имеет возможности снять блокировку на программном уровне.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой трогательное…
Две разновидности дрона Autel Evo II оснащены камерами…
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего уникального…
В Steam The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III выйдет в…
Земфира взволновала поклонников чрезмерной…
Британские ученые назвали специю, способствующую улучшению…
Владимир Машков поделился архивным фото из…
В России отмечается Крещение: Места размещения прорубей-иорданей и полезные советы о…
Актриса Юлия Такшина показала свой метод сохранения стройной…
SpaceX не смогла испытать систему спасения корабля Crew…
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в…
США провели испытания двигателя гиперзвуковой…
Медики: Зарядка по утрам защитит от…
Xiaomi Mi 10 Pro может стать лидером рейтинга…
Наzима и Миша Марвин разорвали…
Смартфон Redmi K30 4G заряжается быстрее старшей модели с 5G, несмотря на менее мощную…
Американские учёные предложили использовать данные с фитнес-браслетов для предсказания вспышки…
В интернете вспомнили о перспективном…
Офтальмологи назвали самые полезные для глаз…
В Amazon покупатели смогут расплачиваться ладонями вместо…
Эксперты рассказали, как самостоятельно диагностировать износ ремня…
Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40…
Джордж Мартин разозлил поклонников анонсом новой…
Названы подержанные авто в хорошем состоянии стоимостью 250 тысяч…
Названы симптомы рака легких на…
"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения…
Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей…
Honor может выпустить модель смартфона V30…
Просмотреть все новости