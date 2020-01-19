Медики рассказали, какие продукты лучше употреблять во время прохождения курса химеотерапии





Такой вид терапии очень агрессивный и наряду с онкологическими страдают и здоровые клетки организма. Обычно оказывается влияние на кишечник, слизистую рта, глотки, печень и желудок. Больного беспокоят боли в животе, тошнота и пропадает аппетит. Однако без полноценного питания выздоровление невозможно. Поэтому медики рекомендуют включить в рацион такие продукты, как овес, авокадо, яйца и миндаль. Они содержат множество питательных веществ, хорошо усваиваются организмом и не создают чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.При прохождении курса химеотерапии врачи рекомендуют соблюдать диету. Есть рекомендуется по мере ощущения голода, не привязываясь к распорядку дня. Следует постоянно пробовать новые блюда и брать на заметку понравившиеся рецепты. Прием пищи лучше организовать целенаправленно – подготовить сервировку, включить спокойную музыку, пригласить за стол близких людей. Это создаст приятную атмосферу и поднимет настроение.