В США изготовлен шоколадный батончик Snickers весом более 2 тонн
Компания Mars изготовила шоколадный батончик Snickers, чей суммарный вес превысил отметку в 2 тонны. Лакомство-рекордсмен было изготовлено на заводе в США.
Как передает CNN, крупнейший в мире Snickers создавался специалистами в штате Техас, а именно в городе Уэйко. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Лакомство весит более 2,1 тонны, а также составляет 60 см в ширину и 3,5 м – в длину. Масса батончика-рекордсмена равна 43 тысячам стандартных Snickers.
Авторы проекта были вдохновлены репутацией штата Техас, где часто фиксируется изготовление обычных вещей огромных размеров, что в итоге приводит к мировым рекордам. На выполнение задуманного сотрудниками завода Mars ушла неделя. Каждый из работников компании впоследствии сможет забрать с собой по куску от наиболее крупного в истории батончика.
Как передает CNN, крупнейший в мире Snickers создавался специалистами в штате Техас, а именно в городе Уэйко. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Лакомство весит более 2,1 тонны, а также составляет 60 см в ширину и 3,5 м – в длину. Масса батончика-рекордсмена равна 43 тысячам стандартных Snickers.
Авторы проекта были вдохновлены репутацией штата Техас, где часто фиксируется изготовление обычных вещей огромных размеров, что в итоге приводит к мировым рекордам. На выполнение задуманного сотрудниками завода Mars ушла неделя. Каждый из работников компании впоследствии сможет забрать с собой по куску от наиболее крупного в истории батончика.