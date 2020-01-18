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Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены

Отмечающий 70-летие Борис Невзоров до своей популярности работал дворником. Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.

Борис Невзоров в юности почувствовал тягу к сцене и развивал талант в Астрахани, но по настоянию коллег из труппы он решил поступить в Щепкинское училище. Однако его в определенный момент стал раздражать собственный рост и даже голос, поэтому он забрал документы. Около года он трудился дворником, пока не осознал, что не может жить без любимого дела, поэтому перевелся в Школу-студию МХАТ. После этого началась его профессиональная карьера. Еще во время учебы в училище он познакомился с будущей женой, в браке с которой прожил 11 лет. После развода она переехала вместе с сыном в Англию и нашла другого мужчину. Второй супругой стала Анастасия Иванова, снявшаяся в главной роли в фильме "Не могу сказать прощай", в браке с которой родилась дочь. Артисты жили в общежитии, ожидая кооперативной квартиры, а в это время жена звезды почти не снималась в кино. Однажды Борис Невзоров пришел домой и обнаружил супругу мертвой в разграбленной комнате. Виновным оказался брат жены их знакомого, который взял лишь три кольца и старый видеомагнитофон. Смерть возлюбленной вдовец переживал тяжело, но его спасла работа и новая жена, которая поддержала артиста.

Спустя годы после трагедии Борис Невзоров создал семью с Аллой Пановой, с которой прожил 14 лет. Сейчас актер живет в фактическом браке с Еленой Хрипуновой, которая планирует родить возлюбленному ребенка.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:27

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