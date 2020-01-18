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Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из отпуска

Российская эстрадная певица Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из отпуска. Артистка рассказала, что уже несколько дней её беспокоит высокая температура, и призвала подписчиков предпринимать меры профилактики.
Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из отпуска

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором запечатлена во время осмотра у врача. Под ним Юлия Савичева рассказала фолловерам, что подхватила вирус по возвращению из отпуска. Инфекция сейчас распространяется в Москве и «выбивает всех из колеи». Российскую певицу уже несколько дней беспокоит высокая температура и, передавая слова врача, она сообщает подписчикам, что обычные лекарственные препараты перестают действовать, поэтому лечение потребует более жестких методов.

Юлия Савичева заверила своих поклонников, что приложит все усилия для скорейшего выздоровления, ведь «так не хочется никого подводить». Певица призвала подписчиков предпринимать меры профилактики, а в случае болезни не тянуть с посещением врача.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:13

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