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Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1,5 млн рублей

Составлен список лучших кроссоверов с ценой в пределах 1,5 млн рублей. Открывает ТОП-5 Hyundai Creta, оснащенный двигателем объёмом 2 л мощностью 149 «лошадей» в паре с автоматической трансмиссией и полным приводом.
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1,5 млн рублей

Сборку Travel можно купить за 1,38 млн рублей. При этом она является максимальной для этой модели. В состав пакета вошли климат-контроль, подогрев кресел и стёкол, парктроник. Дополнительный комфорт можно обеспечить покупкой набора опций Style. Общая цена составит 1,45 млн рублей, но в итоге авто получит светодиодную оптику, дисплей диагональю 7 дюймов, кожаную отделку салона.

Kia Sportage может быть приобретена в комфортной комплектации за 1,47 млн рублей. Силовой агрегат на 150 «лошадок» функционирует в комплекте с 6-секционной МКПП. Модель получила только передний привод. Nissan Qashqai за 1,5 млн рублей получил силовой агрегат на 144 «лошадки» и вариаторную трансмиссию. Набор опций включает подогрев кресел, рулевого колеса и стёкол, дисплей диагональю 5”, круиз-контроль, аудиосистему на 6 динамиков и другие решения.

Suzuki Vitara в средней сборке GL+ может быть куплен за 1,49 млн рублей. Комплектация предусматривает оснащение двигателем на 117 «лошадок» и 6-ступенчатым «автоматом». В список опций включены камера заднего обзора, дисплей на 7”, колёсные диски на 16 дюймов. Renault Arkana за 1,5 млн рублей получит полный привод, турбированный двигатель объёмом 1,4 л на 150 «лошадок» и вариаторную трансмиссию. Сборка Style предусматривает обогрев рулевого колеса, кресел, климат-контроль, систему обзора на 360 градусов и другие полезные функции.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:20

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