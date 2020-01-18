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Игорь Николаев станцевал с Аллой Пугачёвой на своём юбилее

Российский композитор и эстрадный певец Игорь Николаев станцевал с Примадонной Аллой Пугачёвой на своём юбилее. «Танец двух легенд» заснял музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Игорь Николаев станцевал с Аллой Пугачёвой на своём юбилее

Соответствующее видео появилось на личной странице Иосифа Пригожина в Instgram. Музыкальный продюсер отметил, что увидеть такое ― счастливая редкость: «Танец двух легенд и друзей». Празднество, на котором собрались вместе звёзды российского шоу-бизнеса, состоялось в честь 60-летнего юбилея российского композитора и эстрадного певца Игоря Николаева, сообщается в материале издания «Слово и дело».

Подписчики оказались тронуты танцем двух артистов. Они присоединились к поздравлениям и выразили своё восхищение умением сохранить дружбу на протяжении такого длительного времени. «Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!», «Вот это две ЗВЕЗДЫ!!! Две легенды, два гения!», «Ну какие они старики? Выглядят отлично все!», «Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы.... Браво» ― комментирую фолловеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 10:59

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