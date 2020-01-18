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Рианна разошлась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений

После трехлетнего романа певица Рианна рассталась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Сообщения инсайдеров об этом передает издание Us Weekly.

Впервые слухи об отношениях Рианны с наследником Toyota появились в 2017 году, но звезда не афишировала роман. В июне прошлого года знаменитость призналась, что безумно влюблена в Хассана Джамиля, но не строит серьезных планов на будущее. При этом она рассказывала о своей мечте стать матерью. В конце лета пару видели вместе в компании родителей звезды и ничего, по мнению поклонников, не предвещало проблем.

На данный момент неизвестно, что стало причиной расставания, но в прошлом влюбленные имели непродолжительный разрыв с последующим воссоединением.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:45

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