Рианна разошлась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений





Впервые слухи об отношениях Рианны с наследником Toyota появились в 2017 году, но звезда не афишировала роман. В июне прошлого года знаменитость призналась, что безумно влюблена в Хассана Джамиля, но не строит серьезных планов на будущее. При этом она рассказывала о своей мечте стать матерью. В конце лета пару видели вместе в компании родителей звезды и ничего, по мнению поклонников, не предвещало проблем.На данный момент неизвестно, что стало причиной расставания, но в прошлом влюбленные имели непродолжительный разрыв с последующим воссоединением.