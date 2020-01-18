Медики назвали способы определения серьезности травм после укусов домашних животных





После того, как питомец укусил человека, следует сразу же осмотреть рану, а также оценить состояние пострадавшего. Особую опасность представляют сильное кровотечение, появление гематом и рваных участков кожи. Важно обнаружить животное, укусившее человека, если речь идет о собаке, то от размера его челюсти зависит и характер травмы. В случаях с кошками существует опасность попадания в организм инфекции. Также следует осмотреть тело раненного на наличие других укусов, а при серьезности травм незамедлительно обратиться за медпомощью. Врачи обязаны узнать о наличии прививок у пострадавшего.Чтобы избежать агрессии домашних животных, эксперты рекомендуют дрессировать питомца посредством специальных курсов либо приглашением специалиста на дом. Если говорить о вероятности укусов чужих питомцев, то специалисты советуют избегать встреч с незнакомыми животными.