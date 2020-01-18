Алексей Глызин эфире шоу “Судьба человека” заявил, что не намерен повторять опыт Евгения Осина и Криса Кельми





Недавно Алексей Глызин отпраздновал собственное 66-летие, отметив, что собирается жить еще долго и не повторять печальный опыт некоторых друзей. Артист имел приятельские отношения с Крисом Кельми и Евгением Осиным, которые страдали от проблем с алкоголем, что в итоге привело их к скоропостижной смерти. Певец уверен, что его знакомые самостоятельно привели себя к такому состоянию. Сам он никогда не имел серьезной зависимости, но в компании он всегда разрешает себе выпить. Однако артист постоянно страдал из-за проблем в отношениях. Например, первый брак Глызина распался из-за его измены, но тогда он решил оставить бывшей жене и ребенку все накопленное. После непродолжительного романа с любовницей артист почувствовал, что не может продолжать карьеру, поэтому отправился в Америку, сделав перерыв.Лишь после знакомства со второй женой, с которой он живет до сих пор и воспитывает сына, артист смог выйти из кризиса.