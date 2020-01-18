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Сын тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил ее в больнице

Сын борющейся с онкологией Анастасии Заворотнюк впервые приехал к тяжелобольной матери в больницу. Решение 19-летнего Майкла Стрюкова навестить звезду в больнице взволновало ее поклонников.
Сын тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил ее в больнице

Ранее молодого человека не замечали у палаты матери, поэтому недавнее решение проведать ее в больнице стало подозрительным для пользователей Сети. Многих это событие натолкнуло на мысль, что самочувствие Заворотнюк начало ухудшаться. Ее наследник прибыл в клинику 14 января, когда старшая дочь звезды экранов отмечала свой день рождения. Пресса сообщает, что праздник был перенесен в палату из-за плохого самочувствия знаменитости.

В медучреждение прибыла вся семья Анастасии Заворотнюк, а также помощники. Известно, что родные актрисы регулярно навещают ее в палате с момента начала лечения.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:17

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