Сын тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил ее в больнице





Ранее молодого человека не замечали у палаты матери, поэтому недавнее решение проведать ее в больнице стало подозрительным для пользователей Сети. Многих это событие натолкнуло на мысль, что самочувствие Заворотнюк начало ухудшаться. Ее наследник прибыл в клинику 14 января, когда старшая дочь звезды экранов отмечала свой день рождения. Пресса сообщает, что праздник был перенесен в палату из-за плохого самочувствия знаменитости.В медучреждение прибыла вся семья Анастасии Заворотнюк, а также помощники. Известно, что родные актрисы регулярно навещают ее в палате с момента начала лечения.