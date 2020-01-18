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Медики из США назвали самые вредные для женщин продукты

Медики из США назвали самые вредные для женщин продукты, отрицательно влияющие на состояние нервной системы человека. Преимущественное их употребление увеличивает склонность представительниц слабого пола к депрессивному состоянию.

Представители Гарвардского университета (США) провели исследование, в ходе которого они на протяжении 10 лет изучали влияние рациона на психическое состояние женщин. Результаты его показали, что некоторые продукты питания могут стать причиной развития депрессии. Среди самых вредных для женщин продуктов медики отметили такие, что содержат в своём составе быстрые углеводы ― макароны, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия и т. д. Женщины с преобладающим содержанием их в повседневном рационе имели большую склонность к депрессивному состоянию, кроме того, такие продукты негативно влияют и на фигуру представительниц слабого пола.

Самым опасным медики назвали ежедневный рацион, состоящий из готовых снэков, хлебобулочных изделий и мяса. Эти продукты содержат компоненты, отрицательно влияющие на нервную систему человека. Женщины, питание которых состояло из молочной продукции, оливкового масла, овощей, рыбы и фруктов, не имели проблем с психическим здоровьем.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 10:10

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