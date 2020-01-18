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Mitsubishi выводит на рынок обновленный внедорожник Xpander

Вскоре на рынке появится модернизированный внедорожник Xpander от бренда Mitsubishi. Тестовое изготовление этого транспорта проходит ныне в Малайзии.
Mitsubishi выводит на рынок обновленный внедорожник Xpander

С ноября ушедшего года японская компания продает Xpander Cross на семь мест в салоне. Эта модель отличается более внушительными размерами, нежели оригинал, к тому же обзавелась внедорожными чертами. Mitsubishi успела заняться обновлением своего транспортного средства и готова выпустить ее через время на рынок.

Согласно имеющейся информации, новый Xpander получил иную решетку радиатора, измененные колесные диски и бампер. Он отличается комфортом и хорошей управляемостью, демонстрируя отличные показатели при поездках по разным покрытиям. В движение внедорожник приводится благодаря 1,6-литровому агрегату на 105 лошадиных сил, который работает в паре с 4-диапазонной «автоматикой» или 5-ступенчатой механической трансмиссией. Приобрести эту версию Xpander можно будет за 15,4 тысячи долларов.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:24

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