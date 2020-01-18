В интернете вспомнили об условной атаке истребителей Су-24 на авианосец ВМС США
Бомбардировщик Су-24, описанный в документации НАТО как «Фехтовальщик», является основной машиной России для ведения боевых действий в воздухе. В 2000 году 2 единицы этой модели деморализовали 5,5 тысячи человек экипажа авианосца США.
«Европа часто беспокоилась из-за разной военной техники, однако действительно боялись модели Су-24 военные из ВМС США. Пара истребителей Су-24МР утром 17 октября 2000-го условно ликвидировала авианосец “Kitty Hawk”. Последний малым ходом двигался в Корею со стороны Японии, параллельно проводя заправку от сопровождающего танкера. Истребители РФ прошли над палубой судна. В условиях боевой обстановки это символизирует уничтожение корабля», - отмечает rg.ru.
Несколькими месяцами ранее фронтовой бомбардировщик, по данным представителей Минобороны Украины, совершил атаку по военному судну США, двигавшемуся в Одессу. Это показывает, что самолёт по сей день остаётся эффективным средством для противостояния флоту потенциального противника.
«Европа часто беспокоилась из-за разной военной техники, однако действительно боялись модели Су-24 военные из ВМС США. Пара истребителей Су-24МР утром 17 октября 2000-го условно ликвидировала авианосец “Kitty Hawk”. Последний малым ходом двигался в Корею со стороны Японии, параллельно проводя заправку от сопровождающего танкера. Истребители РФ прошли над палубой судна. В условиях боевой обстановки это символизирует уничтожение корабля», - отмечает rg.ru.
Несколькими месяцами ранее фронтовой бомбардировщик, по данным представителей Минобороны Украины, совершил атаку по военному судну США, двигавшемуся в Одессу. Это показывает, что самолёт по сей день остаётся эффективным средством для противостояния флоту потенциального противника.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:54