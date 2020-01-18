Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков в браке с Брэдом Фалчуком





Гвинет Пэлтроу рассказала, что это случилось в Мексике. В то время она являлась супругой продюсера Брэда Фалчука. Свое состояние голливудская актриса описала словами: "Крайне эмоционально". Также звезда заявила, что не намерена когда-либо повторить подобное.К слову, на счету у Гвинет Пэлтроу несколько десятков сыгранных ролей, а самыми популярными стали персонажи из "Железного человека", "Мстителей", "Влюбленного Шекспира". Также звезда неоднократно получала статуэтки "Золотой глобус" и "Оскар".