Отмечающая день рождения Кристина Бабушкина рассказала, как изменилась ее жизнь после развода со Станиславом Дужниковым





Зрители знают Кристину Бабушкину по сериалам “Дальнобойщики” и “Кровавая барыня”, но в начале карьеры ее успех был под вопросом, как и деятельность в театре. В 17 лет будущая звезда попала в аварию, из-за которой заново училась ходить. Она была отчислена из театрального училища за профнепригодность. Однако после восстановления она смогла начать заново в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Табакова. Лишь в Москве звезда впервые влюбилась в Станислава Дужникова, от которого родила дочь Устинью Дужникову. Пара не скрывала, что в семье есть проблемы, но Бабушкина часто делилась секретами преодоления кризиса. Однако после 7 лет семейной жизни артисты развелись, а ее бывший муж нашел новую возлюбленную в лице Катерины Волги. После развода артистка начала ощущать себя по-новому и многое преодолела, но с бывшем мужем она сохраняет дружеские отношения ради общей дочери.Вскоре у Кристины Бабушкиной появился новый избранник Андрей Гацунаев, отношения с которым она скрывала около года. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а ее дочь смогла наладить контакт с новым членом семьи.