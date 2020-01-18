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Отмечающая день рождения Кристина Бабушкина рассказала, как изменилась ее жизнь после развода со Станиславом Дужниковым

Именинница Кристина Бабушкина рассказала, как изменилась ее жизнь после развода со Станиславом Дужниковым. Актриса отпраздновала 42-й день рождения и получила массу поздравлений, в частности, от супруга Андрея Гацунаева.

Зрители знают Кристину Бабушкину по сериалам “Дальнобойщики” и “Кровавая барыня”, но в начале карьеры ее успех был под вопросом, как и деятельность в театре. В 17 лет будущая звезда попала в аварию, из-за которой заново училась ходить. Она была отчислена из театрального училища за профнепригодность. Однако после восстановления она смогла начать заново в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Табакова. Лишь в Москве звезда впервые влюбилась в Станислава Дужникова, от которого родила дочь Устинью Дужникову. Пара не скрывала, что в семье есть проблемы, но Бабушкина часто делилась секретами преодоления кризиса. Однако после 7 лет семейной жизни артисты развелись, а ее бывший муж нашел новую возлюбленную в лице Катерины Волги. После развода артистка начала ощущать себя по-новому и многое преодолела, но с бывшем мужем она сохраняет дружеские отношения ради общей дочери.

Вскоре у Кристины Бабушкиной появился новый избранник Андрей Гацунаев, отношения с которым она скрывала около года. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а ее дочь смогла наладить контакт с новым членом семьи.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30

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