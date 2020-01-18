Рендер седана BMW M3 2021 показали в интернете
Рендер седана BMW M3 версии 2021 модельного года показали в интернете. Авто лишилось ярко выраженных крупных элементов.
К примеру, радиаторная решётка стала несколько меньше. Оригинальная модификация модели появилась в продаже 2 года назад, ввиду чего новинка может быть отправлена на рынок в конце этого года. Зарубежное издание motor1.com показало рендер модели BMW M3 в новом исполнении.
Общий силуэт седана остался классическим и сохранил корпоративный стиль. В качестве основы для создания рендера использовались данные утечек и снимки фотошпионов. Несмотря на отсутствие гиперболизации отдельных элементов конструкции, авто выглядит достаточно брутальным и не затеряется на дорогах среди других моделей. Чёрные акценты и новая оптика дополнительно привлекают внимание.
К примеру, радиаторная решётка стала несколько меньше. Оригинальная модификация модели появилась в продаже 2 года назад, ввиду чего новинка может быть отправлена на рынок в конце этого года. Зарубежное издание motor1.com показало рендер модели BMW M3 в новом исполнении.
Общий силуэт седана остался классическим и сохранил корпоративный стиль. В качестве основы для создания рендера использовались данные утечек и снимки фотошпионов. Несмотря на отсутствие гиперболизации отдельных элементов конструкции, авто выглядит достаточно брутальным и не затеряется на дорогах среди других моделей. Чёрные акценты и новая оптика дополнительно привлекают внимание.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:38