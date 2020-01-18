Составлен список ответов на главные вопросы о крещенской воде





В возрасте 30 лет Иисус прибыл на реку Иордан, где Иоанн Креститель рассказал о скором появлении Мессии и призывал людей готовиться к данному событию, чтобы поменять собственную жизнь. Многие спорят о целебных свойствах крещенской воды. Священнослужители призывают не относиться к ней как к лекарству. Главное предназначение этой воды – напомнить о событиях прошлого.Некоторые люди задаются вопросом о преимуществах жидкости, набранной 18 числа, над той, которая получена 19 января. Священники напоминают, что освящение воды проводится круглый год и никакой разницы нет. В то же время они советуют не доводить ситуацию до абсурда с мытьём ею полов. В разбавлении освященной воды ничего страшного нет, а при необходимости вылить, делать это рекомендуют в сад, реку либо озеро. Мнение о возможности смыть водой грехи во время купания в проруби священники опровергают. Подчеркивается важность покаяния. Купание в мороз – символ демонстрации веры, да ещё и в чисто русской версии, поскольку в других странах подобной традиции нет. Священнослужители призывают не пить воду из реки или моря, независимо от того, набрана она на праздник Крещения или нет.