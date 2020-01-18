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После расставания с Пелагеей Иван Телегин провел время с дочерью Таисией

Известный хоккеист Иван Телегин, выходящий на лед в составе ЦСКА, провел время в компании дочери Таисии, которую ему родила певица Пелагея. Примечательно, что пара несколько недель назад заявила о расставании, однако бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения, избежав скандалов и претензий.
После расставания с Пелагеей Иван Телегин провел время с дочерью Таисией

На странице хоккеиста в Instagram появилась публикация, на которой он запечатлен вместе с дочерью. Вероятно, родитель с Таисией прогуливались по парку, так как сфотографировались они у березы. Стоит отметить, что расставание Пелагеи с супругом прошло достаточно спокойно, хоккеист оставил ей и наследнице дом, в котором они ранее жили вместе, также отказался от претендования на какое-либо имущество, нажитое в браке. Певица сообщала, что поддерживает теплые отношения с экс-возлюбленным, а Телегин называл причиной развода то, что двум личностям с сильным характером оказалось сложным ужиться вместе.

К слову, 21 января дочь Телегина и Пелагеи будет отмечать свой день рождения. Поклонники пары ожидают новостей, следя за публикациями в Instagram, о том, как родители организуют для наследницы праздник, и кто будет присутствовать на нем.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:12

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