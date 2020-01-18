В Минздраве дали рекомендации, как провести крещенские купания без вреда для здоровья





Для того, чтобы участвовать в крещенских купаниях, нужно вести двухмесячную подготовку закаливанием. Также нужно пройти медицинский осмотр, поскольку хронические и некоторые другие заболевания являются противопоказанием для погружения. В обязательном порядке нужно отказаться в этот день от спиртного. За два часа нужно плотно поесть и найти специально оборудованное место для погружения. В купели новичкам можно находится около 3 секунд, а профессионалам не больше 10 секунд. Перед купанием нужно сделать разминку, а в воду войти плавно. На суше следует обтереться сухим полотенцем и сразу надеть теплые вещи.У проруби нельзя находиться, если там уже собралось 20 человек. Гражданам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЦНС, органов зрения и дыхания, а также кожно-венерическими недугами и ослабленным иммунитетом погружение противопоказано, как и беременным, пожилым и детям до 14 лет.