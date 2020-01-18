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Александр Петров назвал свою возлюбленную Стасю Милославскую «самым красивым человеком»

Александр Петров разместил в Instagram фото своей возлюбленной, сделанное в Таиланде. В комментарии он назвал Стасю Милославскую «самым красивым человеком».

Первые сообщения о романе Александра Петрова и Стаси Милославской появились летом минувшего года. Пару стали замечать вместе во время разного рода публичных мероприятий. Их часто видели на «Кинотавре» в Сочи.

Впоследствии появилась информация о романе Петрова и Милославской во время съёмок ленты «Стрельцов». В нём Александру Петрову досталась главная роль. При этом съёмки состоялись ещё в 2018-м. В то время актёры состояли в других отношениях. На празднование Нового года Петров и Милославская отправились в Таиланд со своими друзьями. В соцсетях они разместили совместные фото. Актёры больше не скрывают взаимной симпатии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:51

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