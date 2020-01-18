Игорь Николаев отметит юбилей с друзьями в студии программы “Сегодня вечером”

К ведущему Максиму Галкину юбиляр Игорь Николаев придет вместе с супругой и друзьями. В списке приглашенных числятся Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Ирина Аллегрова и другие. Выпуск будет посвящен Игорю Николаеву, который недавно отпраздновал 60-летие. Шоу с участием звезды будет транслироваться на Первом канале.В своем микроблоге музыкант отмечал, что его день рождения начался на Красной площади в эфире программе "Доброе утро".