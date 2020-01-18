Кейт Аптон призналась, что кормление грудью высасывало из неё всю энергию

Некогда Кейт Аптон стала одной из первых, кто появился на подиуме, представляя размер plus-size. Она активно пропагандировала идею отказа от надоевших стереотипов. Чуть позже знаменитость вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера, а через два года у пары появилась дочь, которой дали имя Женевьев. Звезда отмечает, сейчас она старается стать примером для миллионов женщин, показывая, что представительницы прекрасного пола бывают разные, и их не нужно приравнивать к одному идеалу. Модель старается стать примером для других, но признаётся: в какой-то момент после рождения малышки её потребовались перезагрузка и отдых. Как оказалось, кормление грудью высасывало из неё всю энергию и пришлось временно остановить этот процесс. В целом же материнство принесло в жизнь много нового и ощутимо на неё повлияло.Кейт Аптон старается измениться самостоятельно. Сейчас звезда фильма "Другая женщина" борется с очень распространённой в современном мире зависимостью. Речь идёт о социальных сетях. Супруг настаивает, чтобы возлюбленная не брала смартфон за обеденный стол и хотя бы иногда на сутки отказывалась от гаджета и микроблога. Модель замечает, ей пока трудно избавиться от привычки постоянно заглядывать в экран и обновлять ленту.