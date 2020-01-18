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Кейт Аптон призналась, что кормление грудью высасывало из неё всю энергию

Кейт Аптон в очередном интервью западному глянцевому изданию рассказала об опыте материнства. По признанию модели, кормление грудью высасывало из неё всю энергию.

Некогда Кейт Аптон стала одной из первых, кто появился на подиуме, представляя размер plus-size. Она активно пропагандировала идею отказа от надоевших стереотипов. Чуть позже знаменитость вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера, а через два года у пары появилась дочь, которой дали имя Женевьев. Звезда отмечает, сейчас она старается стать примером для миллионов женщин, показывая, что представительницы прекрасного пола бывают разные, и их не нужно приравнивать к одному идеалу. Модель старается стать примером для других, но признаётся: в какой-то момент после рождения малышки её потребовались перезагрузка и отдых. Как оказалось, кормление грудью высасывало из неё всю энергию и пришлось временно остановить этот процесс. В целом же материнство принесло в жизнь много нового и ощутимо на неё повлияло.

Кейт Аптон старается измениться самостоятельно. Сейчас звезда фильма "Другая женщина" борется с очень распространённой в современном мире зависимостью. Речь идёт о социальных сетях. Супруг настаивает, чтобы возлюбленная не брала смартфон за обеденный стол и хотя бы иногда на сутки отказывалась от гаджета и микроблога. Модель замечает, ей пока трудно избавиться от привычки постоянно заглядывать в экран и обновлять ленту.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:16

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