АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Из классического Fiat 124 70-х годов сделали электрокар

Классическую версию Fiat 124 превратили в электрокар. Мощность силового узла после тюнинга агрегата составила примерно 203 «лошадей».

Авто набирает скорость в 97 км/ч в течение 6 с, что в 2 раза быстрее оригинала. Предельная скорость 210 км/ч. Запас хода электрокара не раскрывается, но есть сообщения о том, что преодолеваемое на одном заряде расстояние превышает таковое у актуальной версии Fiat 500e. Последняя модель способна проехать до 200 км.

Сообщается, что проведена доработка рулевого управления, тормозной системы и шасси. Отдельно указывается усиление рамной конструкции. Отделка салона модели 1970-х годов оформлена с использованием кожи в стиле раритетных продуктов брендов Ferrari и Maserati. Имеется возможность приобрести стандартную модификацию, основанную на Lusso S2 с 1 электрическим двигателем. Стоимость авто составит $90 тысяч.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев отметит юбилей с друзьями в студии программы “Сегодня…
Ученые пояснили рекомендации не спать рядом со…
Кейт Аптон призналась, что кормление грудью высасывало из неё всю…
Из классического Fiat 124 70-х годов сделали…
Индийские ученые назвали 10 причин плохого качества…
Популярный способ приготовления яиц оказался опасным для мужской…
Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq в…
Tesla показала эскиз таинственной…
Эксперты назвали пять систем, которые снижают ресурс двигателя…
В США ученые создали первого в мире робота с крыльями из…
Выпущены первые наушники класса TWS со встроенной опцией…
Врачи назвали 6 важных признаков…
Ученые: Коровы общаются друг с другом путем понижения и повышения частоты…
Филипп Киркоров посоветовал Фадееву переименовать группу SEREBRO в…
Ким Кардашьян похвасталась ванной комнатой с…
В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения…
Экс-любовник Водонаевой Степан Меньшиков: «Нищеброды» могут её завалить где-нибудь в подворотне за её…
Участники "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы собираются выиграть конкурс "Свадьба на…
Беременная жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина Ослина отказывается убирать пирсинг из…
Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего…
Звезда «Дом-2» Игорь Русанов исполнил мечту Юлии Щегловой, подарив…
Принц Уильям запрещает Кейт Миддлтон рожать четвертого…
Звезды «Дом-2» Ольга Рапунцель и Розалия Райсон попытались сорвать съёмки шоу «Бородина против…
Замужняя экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова отдыхает в Таиланде в компании…
Стали известны российские бестселлеры Volvo по итогам 2019…
Мать экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова просит Андрея Чуева помочь найти…
Виталина Цымбалюк-Романовская дала концерт для подопечных благотворительного фонда…
"Будем сдавать": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель рассказала о планах на выигранную…
Просмотреть все новости