Из классического Fiat 124 70-х годов сделали электрокар





Авто набирает скорость в 97 км/ч в течение 6 с, что в 2 раза быстрее оригинала. Предельная скорость 210 км/ч. Запас хода электрокара не раскрывается, но есть сообщения о том, что преодолеваемое на одном заряде расстояние превышает таковое у актуальной версии Fiat 500e. Последняя модель способна проехать до 200 км.Сообщается, что проведена доработка рулевого управления, тормозной системы и шасси. Отдельно указывается усиление рамной конструкции. Отделка салона модели 1970-х годов оформлена с использованием кожи в стиле раритетных продуктов брендов Ferrari и Maserati. Имеется возможность приобрести стандартную модификацию, основанную на Lusso S2 с 1 электрическим двигателем. Стоимость авто составит $90 тысяч.