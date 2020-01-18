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Популярный способ приготовления яиц оказался опасным для мужской потенции

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что популярный способ приготовления яиц оказался опасным для мужской потенции. Речь идёт о продукте, который варили более десяти минут.
Популярный способ приготовления яиц оказался опасным для мужской потенции

Многие люди не придают значения, если варят яйца дольше положенного срока. Тем не менее, этого нельзя допускать, так как при длительном термическом воздействии в желтке начинают происходить серьёзные химические процессы. При варке данная часть яйца вырабатывает водород, который со временем начинает проникать в белок. Если яйцо находится в кипящей воде более десяти минут, сера из внешней части продукта вступает в контакт с другим элементом химической таблицы, и это образует выработку газа.

Если это вещество попадает в желток, оно начинает контактировать с железом, что приводит к появлению сульфида железа. Это токсичное соединение, и оно несёт в себе опасность для здоровья человека, в том числе являясь источником угрозы для мужской потенции. Медики отмечают, определить, варилось ли яйцо дольше положенного срока нетрудно, и это можно сделать невооружённым глазом. Нужно изучить желток, если на его поверхности есть зеленоватый налёт, значит продукт опасен. Именно этот цвет свидетельствует о состоявшейся химической реакции.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

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