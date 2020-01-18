Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq в РФ





Стартовая цена для Ambition озвучена на отметке в 1,52 млн рублей. Эта версия оснащена силовым агрегатом TSI на 1,4 л при мощности 150 «лошадей». Работать двигатель станет в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод используется передний.Несколько позднее станет доступна сборка Active, включающая двигатель MPI объёмом 1,6 л, генерирующий 110 «лошадей». Альтернативой для него выступит TSI на 1,4 л при мощности 150 «лошадок». В качестве трансмиссии будет использоваться МКПП или «автомат» на 6 ступеней для MPI. В паре с TSI будет поставляться 7–ступенчатый DSG и система полного привода.По заявлению члена дирекции Виталия Грошенкова, общие объёмы реализации чешской марки на российском рынке составили 100 тысяч единиц авто. При этом для Karoq прогнозируют 20%-50% от всего объёма продаж в 2020 году. После выпуска сборки с двигателем 1,6 л объём продаж может вырасти на 30%.