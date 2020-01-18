АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq в РФ

Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq на авторынке РФ. Первоначально модель будет поставляться в модификациях Style и Ambition.
Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq в РФ

Стартовая цена для Ambition озвучена на отметке в 1,52 млн рублей. Эта версия оснащена силовым агрегатом TSI на 1,4 л при мощности 150 «лошадей». Работать двигатель станет в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод используется передний.

Несколько позднее станет доступна сборка Active, включающая двигатель MPI объёмом 1,6 л, генерирующий 110 «лошадей». Альтернативой для него выступит TSI на 1,4 л при мощности 150 «лошадок». В качестве трансмиссии будет использоваться МКПП или «автомат» на 6 ступеней для MPI. В паре с TSI будет поставляться 7–ступенчатый DSG и система полного привода.

По заявлению члена дирекции Виталия Грошенкова, общие объёмы реализации чешской марки на российском рынке составили 100 тысяч единиц авто. При этом для Karoq прогнозируют 20%-50% от всего объёма продаж в 2020 году. После выпуска сборки с двигателем 1,6 л объём продаж может вырасти на 30%.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили перспективы продаж кроссовера Skoda Karoq в…
Tesla показала эскиз таинственной…
Эксперты назвали пять систем, которые снижают ресурс двигателя…
В США ученые создали первого в мире робота с крыльями из…
Выпущены первые наушники класса TWS со встроенной опцией…
Врачи назвали 6 важных признаков…
Ученые: Коровы общаются друг с другом путем понижения и повышения частоты…
Филипп Киркоров посоветовал Фадееву переименовать группу SEREBRO в…
Ким Кардашьян похвасталась ванной комнатой с…
В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения…
Экс-любовник Водонаевой Степан Меньшиков: «Нищеброды» могут её завалить где-нибудь в подворотне за её…
Участники "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы собираются выиграть конкурс "Свадьба на…
Беременная жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина Ослина отказывается убирать пирсинг из…
Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего…
Звезда «Дом-2» Игорь Русанов исполнил мечту Юлии Щегловой, подарив…
Принц Уильям запрещает Кейт Миддлтон рожать четвертого…
Звезды «Дом-2» Ольга Рапунцель и Розалия Райсон попытались сорвать съёмки шоу «Бородина против…
Замужняя экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова отдыхает в Таиланде в компании…
Стали известны российские бестселлеры Volvo по итогам 2019…
Мать экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова просит Андрея Чуева помочь найти…
Виталина Цымбалюк-Романовская дала концерт для подопечных благотворительного фонда…
"Будем сдавать": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель рассказала о планах на выигранную…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что во время пластики ей из груди удалили четыре…
Максим Галкин с детьми песней поздравил отмечающего день рождения Игоря…
Муж звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев намекнул на новые…
У ОС Windows 10 снова возникли проблемы с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анна Брянская решила освоить искусство…
Телеведущая Ксения Собчак показала свою стойку на…
Просмотреть все новости