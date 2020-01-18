Индийские ученые назвали 10 причин плохого качества сперматозоидов
Учёные из Индии провели анализ многочисленных исследований своих коллег из разных стран и установили 10 основных причин плохого качества сперматозоидов. По их словам, наиболее серьёзное воздействие на мужское здоровье имеют вредные привычки.
Специалисты отмечают, нередко среди причин плохого качества сперматозоидов имеются серьёзные недуги, такие, как дефекты хромосом, гормональный дисбаланс, опухоли, варикоцеле, инфекции, а также целиакия. Тем не менее, чаще к ухудшению здоровья приводят образ жизни человека или иные его действия. Например, очень серьёзные вред наносит алкоголь, поскольку из-за него организм не может нормально поглощать цинк. Этот минерал играет немаловажную роль в формировании сперматозоидов.
Запрещённые препараты, а также некоторые лекарства также имеют в своём составе соединения, пагубно влияющие на здоровье мужчин. В этой же группе находятся стероиды, принимаемые спортсменами. При этом и те, кто не имеет пристрастий, подвержены риску, особенно люди с повышенной массой тела. Нередко у них диагностирован диабет, а это становится дополнительным фактором плохого качества сперматозоидов, подвижность которых при этой болезни сокращается. Находятся в зоне риска представители сильного пола, в рационе которых имеются соевые продукты, богатые изофлавонами. Эти частицы воздействуют на сперматозоиды, вмешиваясь в гормональные сигналы.
При этом существуют и другие факторы, приводящие порой к бесплодию. В первую очередь это мобильные телефоны. Многие мужчины носят их в карманах брюк, подвергая излучению. Исходит опасность от слишком тесного белья и гидромассажной ванны. В обоих случаях нарушается температурный баланс и яички перегреваются. Неблагоприятно действует на мужской организм стресс, которого нужно по возможности избегать, поскольку подавленное состояние снижает шансы на оплодотворение яйцеклетки.
Специалисты отмечают, нередко среди причин плохого качества сперматозоидов имеются серьёзные недуги, такие, как дефекты хромосом, гормональный дисбаланс, опухоли, варикоцеле, инфекции, а также целиакия. Тем не менее, чаще к ухудшению здоровья приводят образ жизни человека или иные его действия. Например, очень серьёзные вред наносит алкоголь, поскольку из-за него организм не может нормально поглощать цинк. Этот минерал играет немаловажную роль в формировании сперматозоидов.
Запрещённые препараты, а также некоторые лекарства также имеют в своём составе соединения, пагубно влияющие на здоровье мужчин. В этой же группе находятся стероиды, принимаемые спортсменами. При этом и те, кто не имеет пристрастий, подвержены риску, особенно люди с повышенной массой тела. Нередко у них диагностирован диабет, а это становится дополнительным фактором плохого качества сперматозоидов, подвижность которых при этой болезни сокращается. Находятся в зоне риска представители сильного пола, в рационе которых имеются соевые продукты, богатые изофлавонами. Эти частицы воздействуют на сперматозоиды, вмешиваясь в гормональные сигналы.
При этом существуют и другие факторы, приводящие порой к бесплодию. В первую очередь это мобильные телефоны. Многие мужчины носят их в карманах брюк, подвергая излучению. Исходит опасность от слишком тесного белья и гидромассажной ванны. В обоих случаях нарушается температурный баланс и яички перегреваются. Неблагоприятно действует на мужской организм стресс, которого нужно по возможности избегать, поскольку подавленное состояние снижает шансы на оплодотворение яйцеклетки.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:00