Индийские ученые назвали 10 причин плохого качества сперматозоидов





Специалисты отмечают, нередко среди причин плохого качества сперматозоидов имеются серьёзные недуги, такие, как дефекты хромосом, гормональный дисбаланс, опухоли, варикоцеле, инфекции, а также целиакия. Тем не менее, чаще к ухудшению здоровья приводят образ жизни человека или иные его действия. Например, очень серьёзные вред наносит алкоголь, поскольку из-за него организм не может нормально поглощать цинк. Этот минерал играет немаловажную роль в формировании сперматозоидов.Запрещённые препараты, а также некоторые лекарства также имеют в своём составе соединения, пагубно влияющие на здоровье мужчин. В этой же группе находятся стероиды, принимаемые спортсменами. При этом и те, кто не имеет пристрастий, подвержены риску, особенно люди с повышенной массой тела. Нередко у них диагностирован диабет, а это становится дополнительным фактором плохого качества сперматозоидов, подвижность которых при этой болезни сокращается. Находятся в зоне риска представители сильного пола, в рационе которых имеются соевые продукты, богатые изофлавонами. Эти частицы воздействуют на сперматозоиды, вмешиваясь в гормональные сигналы.При этом существуют и другие факторы, приводящие порой к бесплодию. В первую очередь это мобильные телефоны. Многие мужчины носят их в карманах брюк, подвергая излучению. Исходит опасность от слишком тесного белья и гидромассажной ванны. В обоих случаях нарушается температурный баланс и яички перегреваются. Неблагоприятно действует на мужской организм стресс, которого нужно по возможности избегать, поскольку подавленное состояние снижает шансы на оплодотворение яйцеклетки.