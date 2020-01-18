Tesla показала эскиз таинственной новинки





В настоящее время там ведётся сборка электрокара Model 3. В IV квартале этого года на конвейер отправят компакт-кросс Model Y. Электромобили, производимые в Шанхае, станут реализоваться по всем странам Азии. Потенциально там могут собираться до 500 тысяч электрокаров ежегодно. Компания ведёт поиск путей фиксации минимальной розничной стоимости продукта для перевода автомобиля в массовый сегмент.На веб-портале Tesla в соцсети WeChat разместили пост, посвященный старту производственной площадки, который содержит эскиз модели. Она похожа на кроссоверы Model X и Y. Не исключается, что таким образом производитель намекнул на более доступное авто, чем Model 3. При этом косвенных сведений относительно расширения линейки Tesla в ближайшей перспективе пока нет.