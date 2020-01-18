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Эксперты назвали пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля

Часто во время эксплуатации двигатель автомобиля выходит из строя значительно скорее положенного времени. Эксперты назвали пять подобных систем, снижающих ресурс мотора.

Современные моторы производятся с учетом новых стандартов относительно экологичности и экономичности транспортных средств. Важно, чтобы при этом их потребительские характеристики оставались на высоте, и не понижали ресурс, а также надежность «сердца» автомобиля. Так, при снижении емкости камер сгорания уменьшаются выбросы в атмосферу вредных веществ, а скорость сгорания и мощность двигателя обеспечиваются увеличением степени сжатия. Она ограничивается топливными характеристиками и материалами механизмов поршневой группы, и при повышении степени сжатия примерно на 30% влияние подвижных частей и поршня увеличивается вдвое. Также навредят ресурсу авто поршни с короткой юбкой, они легче и эффективнее, так как обеспечивают большую отдачу. Однако вместе с минимизацией плеча шатуна приводят к возрастанию нагрузки на стенки цилиндров. При высоких оборотах указанные поршни могут пробить масляную пленку и касаться металлической поверхности цилиндров, тем самым увеличивая срок службы поршневой группы.

Третьим специалисты назвали турбонаддув при двигателях малых объемов. Этот механизм с вращением центростремительной турбины чаще всего работает благодаря энергии выхлопных газов. Из-за сверхвысокой температуры (порядка 1000 градусов по Цельсию) увеличение объема мотора скорее приводит к его износу. В таких условиях турбоустановка может сломаться уже при пробеге в 100 тысяч километров или раньше. Поломка турбины влечет и выведение из строя всей поршневой части из-за расхода запаса моторного масла на функционирование турбокомпрессора.

Четвертым в перечне называется работа при низких температурах без предварительного прогрева мотора. Несмотря на то, что современные транспортные средства часто могут работать даже при экстремальных температурах, такие условия повышают нагрузку на детали. Чтобы не вывести из строя агрегаты раньше времени, мотор должен прогреться минут пять, а также стоит прокачать масло. Экологические требования подразумевают отказ от такой процедуры, однако без нее сокращается время эксплуатации шатунно-поршневой группы.

Также следует обратить внимание на систему «старт стоп», она заключается в отключении двигателя при падении скорости машины до нуля. Это позволяет меньше засорять воздух выхлопами, однако для двигателя такая система вредна. Все силовые агрегаты изначально предполагают ограниченное количество пусков, например, за десять лет работы мотор в среднем запускают порядка 50 тысяч раз. Однако при системе «старт стоп» это число за то же время приравнивается к пяти миллионам запусков, а увеличение их количества приводит к более быстрой выработке всех трущихся частей агрегата.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 04:00

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