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Выпущены первые наушники класса TWS со встроенной опцией дезинфекции

Компания LG выпустила первые наушники Tone Free, относящиеся к классу TWS. Они получили встроенную опцию дезинфекции для заботы о здоровье во время прослушивания музыки.
Выпущены первые наушники класса TWS со встроенной опцией дезинфекции

Наушники уничтожают микробов посредством ультрафиолетового излучения. Излучатель интегрирован в чехол зарядки наушников и функционирует во время, свободное от их использования.

Tone Free могут работать на протяжении 6 ч. После этого их потребуется подзарядить. Учитывая наличие аккумулятора в чехле, время активного использования повышается до 21 часа. Зарядка наушников таким способом может проводиться до 3-х раз. Контроль воспроизведения осуществляется посредством сенсорной панели, которая позволяет активировать Google Assistant. Аксессуар получил датчики для распознавания момента пребывания в ухе и вне его.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:00

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