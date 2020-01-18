Выпущены первые наушники класса TWS со встроенной опцией дезинфекции
Компания LG выпустила первые наушники Tone Free, относящиеся к классу TWS. Они получили встроенную опцию дезинфекции для заботы о здоровье во время прослушивания музыки.
Наушники уничтожают микробов посредством ультрафиолетового излучения. Излучатель интегрирован в чехол зарядки наушников и функционирует во время, свободное от их использования.
Tone Free могут работать на протяжении 6 ч. После этого их потребуется подзарядить. Учитывая наличие аккумулятора в чехле, время активного использования повышается до 21 часа. Зарядка наушников таким способом может проводиться до 3-х раз. Контроль воспроизведения осуществляется посредством сенсорной панели, которая позволяет активировать Google Assistant. Аксессуар получил датчики для распознавания момента пребывания в ухе и вне его.
Наушники уничтожают микробов посредством ультрафиолетового излучения. Излучатель интегрирован в чехол зарядки наушников и функционирует во время, свободное от их использования.
Tone Free могут работать на протяжении 6 ч. После этого их потребуется подзарядить. Учитывая наличие аккумулятора в чехле, время активного использования повышается до 21 часа. Зарядка наушников таким способом может проводиться до 3-х раз. Контроль воспроизведения осуществляется посредством сенсорной панели, которая позволяет активировать Google Assistant. Аксессуар получил датчики для распознавания момента пребывания в ухе и вне его.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:00