"Я не знаю, где она": Отдыхающий в Таиланде Гоген Солнцев не намерен разводиться с Екатериной Терешкович
Отдыхающий на данный момент в Таиланде экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен Гоген Солнцев признался, что не намерен разводиться с супругой Екатериной Терешкович. В то же время мужчина отметил, что его избранница "шляется где-то", а в каких местах, он представления не имеет.
Накануне Нового года Гоген Солнцев вместе со своей новой подругой по имени Лидия отправился в Таиланд, где отдыхает до сих пор. В социальной сети Instagram шоумен публикует яркие снимки и рассказывает о трогательной заботе со стороны женщины. Яркий экс-участник проекта "Дом-2" отмечает, она приносит ему кофе и завтраки в номер, хотя спят они на раздельных кроватях и интима между ними не было и быть не может. Дело в том, отметил шоумен, что он любит спать один на большой кровати, где много места, а просыпается тогда, когда завтраки в отеле уже заканчиваются. Если бы не подруга Лидия, добавляет Солнцев, он бы оставался голодным.
Примечательно, что Гоген Солнцев звал на отдых и свою жену Екатерину Терешкович, однако она, по словам бывшего проектанта, отказалась лететь. "Шляется где-то", - добавил шоумен в интервью журналистам, а о месте ее пребывания он ничего не сказал, просто предположив, что, возможно, супруга снова общается с лицами без определенного места жительства. На Рождество Екатерина Терешкович отказалась ехать в гости к дочери Полине, отметил шоумен, а где она была, он не имеет представления. При этом артист верит своей избраннице, что она больше не употребляет спиртного, о чем Терешкович говорит с того момента, как выписалась из клиники после лечения.
Накануне Нового года Гоген Солнцев вместе со своей новой подругой по имени Лидия отправился в Таиланд, где отдыхает до сих пор. В социальной сети Instagram шоумен публикует яркие снимки и рассказывает о трогательной заботе со стороны женщины. Яркий экс-участник проекта "Дом-2" отмечает, она приносит ему кофе и завтраки в номер, хотя спят они на раздельных кроватях и интима между ними не было и быть не может. Дело в том, отметил шоумен, что он любит спать один на большой кровати, где много места, а просыпается тогда, когда завтраки в отеле уже заканчиваются. Если бы не подруга Лидия, добавляет Солнцев, он бы оставался голодным.
Примечательно, что Гоген Солнцев звал на отдых и свою жену Екатерину Терешкович, однако она, по словам бывшего проектанта, отказалась лететь. "Шляется где-то", - добавил шоумен в интервью журналистам, а о месте ее пребывания он ничего не сказал, просто предположив, что, возможно, супруга снова общается с лицами без определенного места жительства. На Рождество Екатерина Терешкович отказалась ехать в гости к дочери Полине, отметил шоумен, а где она была, он не имеет представления. При этом артист верит своей избраннице, что она больше не употребляет спиртного, о чем Терешкович говорит с того момента, как выписалась из клиники после лечения.