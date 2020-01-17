Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко познакомил Яну Шафееву со своей сестрой Юлией





Звезда проекта "Дом-2" Яна Захарова все же простила Захара Саленко и решила дать их отношениям последний шанс, чему сам молодой человек, видимо, очень рад. Влюбленные практически все время проводят вместе, даже на вечеринку по случаю дня рождения сестры Юлии Захар Саленко пришел в компании возлюбленной. Девушки поладили практически сразу после знакомства, а затем сестра проектанта опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков с Яной Захаровой., - подписала девушка совместные с брюнеткой кадры, а также отметила Захарову через хештег. Захар Саленко очень рад, что близкие ему люди смогли найти общий язык, ведь если он в ближайшее время женится на Захаровой, ей и сестре придется общаться на семейных праздниках и не только.