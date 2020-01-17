Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян с юмором отреагировали на слухи о драке





Поклонники опасаются, что Давид Манукян крутит роман с Ольгой Бузовой только ради популярности, ведь их коллаборация и правда помогла знаменитостям повысить интерес к своим персонам, а заодно и добавить подписчиков. В то же время в интернете часто появляются доказательства, что пара живет вместе, к примеру Даву замечают в видео на фоне стен квартиры Бузовой, а на руках он держит ее собак.После Нового года влюбленные отправились в Таиланд, откуда стали публиковать совместные снимки и видео, однако многие заподозрили, что Ольга Бузова сама оплачивает отдых, но позже Давид Манукян снова опроверг эти данные. Теперь же хейтеры пишут, якобы Дава поднимает руку на певицу, и пара часто ссорится. Сами влюбленные отреагировали на ситуацию с юмором и показали в Instagram забавное видео на эту тему. Ольга Бузова не скрывает, она влюблена и счастлива, о том же говорит и ее новый избранник.