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Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян с юмором отреагировали на слухи о драке

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян только недавно рассекретили роман, хотя в отношениях их подозревали еще с осени прошлого года. Тем не менее, в Сети продолжают появляться слухи, что между влюбленными не все гладко, на что они сами реагируют с юмором.
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян с юмором отреагировали на слухи о драке

Поклонники опасаются, что Давид Манукян крутит роман с Ольгой Бузовой только ради популярности, ведь их коллаборация и правда помогла знаменитостям повысить интерес к своим персонам, а заодно и добавить подписчиков. В то же время в интернете часто появляются доказательства, что пара живет вместе, к примеру Даву замечают в видео на фоне стен квартиры Бузовой, а на руках он держит ее собак.

После Нового года влюбленные отправились в Таиланд, откуда стали публиковать совместные снимки и видео, однако многие заподозрили, что Ольга Бузова сама оплачивает отдых, но позже Давид Манукян снова опроверг эти данные. Теперь же хейтеры пишут, якобы Дава поднимает руку на певицу, и пара часто ссорится. Сами влюбленные отреагировали на ситуацию с юмором и показали в Instagram забавное видео на эту тему. Ольга Бузова не скрывает, она влюблена и счастлива, о том же говорит и ее новый избранник.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:40

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