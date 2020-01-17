В интернете распространили изображения первого электрического Hummer HX





Модель Hummer HX сможет вернуться на рынок в качестве надёжного внедорожника. Базовой версией для авто стал 2-дверный концепт от General Motors, показанный во время интернационального автосалона в 2008-м. От представленного концепт-кара новинка от Hummer получит ряд элементов оформления экстерьера.Часть экспертов рынка выразили уверенность, что модель Hummer имеет все шансы показать высокие результаты в продажах. При этом некоторые опасаются, что GM возродит автомобиль, чтобы оправдать сверхвысокую стоимость, когда электрокар появится в продаже. Не исключается, что компания-производитель предложит своим клиентам две модификации электрического Hummer. Одна из них представлена с грузовой платформой, а другая - без неё. Представить новинку обещают в конце 2021 года.