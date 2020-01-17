Алексей Глызин рассказал о разрыве контракта с Аллой Пугачевой ради “Веселых ребят”





В студии шоу “Судьба человека “Алексей Глызин рассказал, как работал гитаристом в коллективе Аллы Пугачевой. Он попал к Примадонне благодаря другу, который сообщил ему о наборе. В итоге он был зачислен в вокальную группу и начал петь у звезды на разогреве 3-4 песни. Уже после него на сцену выходила Пугачева. Глызин вспоминает, как фанаты “сходили с ума” по певице, следовали за ней по пятам, а ее команде приходилось убегать после концертов из-за наплыва поклонников.Потом Алексея Глызина пригласили в группу “Веселые ребята” и он поговорил об этом с Аллой Пугачевой. Артистка сказала, что в свое время прошла через этот коллектив и разрешила попробовать и ему, отпустив со своей команды.