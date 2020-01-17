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Алла Пугачева трогательно поздравила Игоря Николаева с 60-летием

Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения благодаря чему поклонники узнали, как она ласково называет коллегу. Примадонна разместила пост в комментариях на странице певица в Instagram, и ее примеру последовали другие отечественные звезды.

Семья Игоря Николаева уже долгое время дружит с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Вместе с супругой артист побывал в подмосковном особняке Примадонны. Четырехлетняя дочь Николаева и Проскуряковой успела подружиться с Лизой и Гарри Галкиными. По случаю юбилея Николаева, знаменитость обратилась к имениннику уменьшительно-ласкательным вариантом “Игоряша”, на что обратили внимание поклонники. По примеру Пугачевой музыканта поздравили Анита Цой, Наталья Подольская, Игорь Гуляев, Александр Ревва, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Катя Лель, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Как известно, 17 января Игорю Николаеву исполнилось 60 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:06

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