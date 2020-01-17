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Диетологи рассказали о правильном питании во время лечения холецистита

Диетологи рассказали о принципах правильного питания в период лечения холецистита. Они напоминают, что в таком случае организм восстанавливается быстрее.

Воспаление стенок желчного пузыря называется холециститом. Причинами его появления считается застой желчи, перенесенные раньше заболевания печени, камни в желчном пузыре и бактерии. Симптомами болезни являются тошнота, боль в правом подреберье, которая отдает в лопатку, усиливающаяся после приема копченых и жареных блюд.

Основная терапия при холецистите – правильное питание, чаще всего медики назначают диету №5, которая стимулирует производство и отток желчи. Основным правилом является исключением из меню жареной и жирной пищей. Нужно убрать наваристые бульоны, кислые супы. Также нельзя есть сдобу, бобовые, печень и почки, а блюда должны готовиться на пару или запекаться в духовке.

Они разрешают употреблять каши на воде, овощи в отварном виде, запеченную рыбу, курицу, индейку, пить компоты, свежевыжатые соки, кефир. Питаться необходимо пять раз в день небольшими порциями, через равные временные промежутки. Такое дробное питание помогает регулярному выделению желчи.

Во время лечения холецистита можно употреблять мясные продукты. Животный белок нужен печени для синтеза ферментов. Медики рекомендуют исключить колбасные изделия и заменить их нежирным мясом птицы, творогом, рыбой.

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Общество / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:50

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