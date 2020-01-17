Новая версия Mitsubishi Pajero Sport для РФ осталась без дизельного двигателя
Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport для рынка РФ осталось без дизельного двигателя. Начало продаж модели запланировано на вторую половину 2020 года.
Данные ОТТС для кроссовера не содержат информации о комплектации его дизельным силовым агрегатом. В качестве двигателя отмечен бензиновый 6-цилиндровый узел объёмом 3 л и производительностью 209 «лошадей». Он будет работать в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Предусмотрена установка полного привода.
Прошлая версия внедорожника с таким же силовым узлом предлагается к покупке за 3 млн рублей. Дизельная модификация модели Pajero Sport с механической КПП в России может быть реализована за 2,5 млн рублей. Внедорожник с АКПП оценили в 2,7 млн рублей. Дебютный показ новой версии Mitsubishi Pajero Sport был организован летом 2019 года. Доступ к новинке на сегодня предоставлен исключительно покупателям из Австралии и Таиланда. После обновления модель получила определённое сходство с пикапом L200, а перечень комплектации включает в себя виртуальную приборную панель, систему мультимедиа с дисплеем диагональю 8”, USB-разъёмы для пассажиров заднего ряда. Модель Pajero Sport для РФ будет выпущена на площадке в Калуге.
Данные ОТТС для кроссовера не содержат информации о комплектации его дизельным силовым агрегатом. В качестве двигателя отмечен бензиновый 6-цилиндровый узел объёмом 3 л и производительностью 209 «лошадей». Он будет работать в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Предусмотрена установка полного привода.
Прошлая версия внедорожника с таким же силовым узлом предлагается к покупке за 3 млн рублей. Дизельная модификация модели Pajero Sport с механической КПП в России может быть реализована за 2,5 млн рублей. Внедорожник с АКПП оценили в 2,7 млн рублей. Дебютный показ новой версии Mitsubishi Pajero Sport был организован летом 2019 года. Доступ к новинке на сегодня предоставлен исключительно покупателям из Австралии и Таиланда. После обновления модель получила определённое сходство с пикапом L200, а перечень комплектации включает в себя виртуальную приборную панель, систему мультимедиа с дисплеем диагональю 8”, USB-разъёмы для пассажиров заднего ряда. Модель Pajero Sport для РФ будет выпущена на площадке в Калуге.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:17