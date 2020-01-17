Новая версия Mitsubishi Pajero Sport для РФ осталась без дизельного двигателя





Данные ОТТС для кроссовера не содержат информации о комплектации его дизельным силовым агрегатом. В качестве двигателя отмечен бензиновый 6-цилиндровый узел объёмом 3 л и производительностью 209 «лошадей». Он будет работать в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Предусмотрена установка полного привода.Прошлая версия внедорожника с таким же силовым узлом предлагается к покупке за 3 млн рублей. Дизельная модификация модели Pajero Sport с механической КПП в России может быть реализована за 2,5 млн рублей. Внедорожник с АКПП оценили в 2,7 млн рублей. Дебютный показ новой версии Mitsubishi Pajero Sport был организован летом 2019 года. Доступ к новинке на сегодня предоставлен исключительно покупателям из Австралии и Таиланда. После обновления модель получила определённое сходство с пикапом L200, а перечень комплектации включает в себя виртуальную приборную панель, систему мультимедиа с дисплеем диагональю 8”, USB-разъёмы для пассажиров заднего ряда. Модель Pajero Sport для РФ будет выпущена на площадке в Калуге.