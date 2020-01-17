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Специалисты рассказали, как правильно купаться в проруби на Крещение

Специалисты рассказали, как правильно купаться на Крещение. Они напомнили основные правила безопасности около проруби и предупредили об опасности переохлаждения.

Крещение является одним из главных праздников в христианстве. В этот день верующие принимают омовение в проруби. Бытует мнение, что этот ритуал имеет целебную силу. Специалисты разработали ряд рекомендаций о правильности купания в водоемах в этот день.

По мнению экспертов, следует выполнять процедуры только там, где дежурят спасатели и медики. Не стоит нырять в прорубь прямо с берега или льда. Запрещено оставлять детей без присмотра из-за опасности упасть в прорубь или потеряться в толпе желающих искупаться. Специалисты обратились с просьбой не брать с собой домашних животных и не загрязнять окружающую территорию мусором. Распитие алкоголя и курение перед погружением в холодную воду может серьезно навредить здоровью.

Перед нырянием рекомендуется разогреться, выполняя несложные физические упражнения, чтобы подготовить тело к резкому перепаду температуры и исключить переохлаждение. Чтобы безопасно подойти к купели, можно использовать не скользящие резиновые тапочки или шерстяные носки. Медики советуют не погружаться под воду с головой, это поможет избежать резкого сужения сосудов головного мозга. Время купания лучше ограничить одной минутой. После выхода из купели нужно растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду. Завершив ритуал теплым питьем из термоса, можно надежно защитить организм от простудных заболеваний.

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Общество / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:11

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