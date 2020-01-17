Компания «АвтоВАЗ» начала сборку «зимней» LADA Vesta





В настоящее время о приобретении LADA Vesta AT в модификации Comfort Winter сообщил пользователь с ником Chilvov на веб-портале Drive2.ru. Новая сборка стала преемником пакетов Comfort-Image.По имеющимся данным, «зимняя» LADA Vesta будет укомплектована рулевым колесом с подогревом, 3-уровневым нагревом переднего ряда кресел, механизмом обогрева наружных зеркал и лобового стекла. Купить новую сборку авто с вариаторной трансмиссией Jatco JF015E и двигателем объёмом 1,6 л на 113 «лошадок» можно будет за 752 тысячи рублей. Максимальная комплектация «зимней» LADA Vesta обойдётся в 1 млн рублей.