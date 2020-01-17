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Ученые заметили превращение коклюша в супербактерию

Ученые из Австралии заметили, что бактерии коклюша развивают новые способы выживания, которые превращают их в незаметных для иммунной системы. Медики настаивают на необходимости создания новой вакцины от появившихся штаммов.
Ученые заметили превращение коклюша в супербактерию

Представители Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что они умеют прятаться в организме человека и при этом никак себя не проявлять. Даже вакцинированный пациент может жить без первичных симптомов недуга. Медики считают, что существующая вакцина способна сдерживать натиск болезни, но через 5-10 лет нужно будет предоставить ей замену. В результате проведенного исследования были обнаружены антигены, которые могут стать потенциальными целями. Ученые уже собрали необходимые данные для начала проекта.

Известно, что коклюш поражает организм человека преимущественно весной, а для детей до 2 лет болезнь смертельно опасна. В Австралии в 2008-2012 годах произошла вспышка заболевания, когда зараженными оказались около 140 тысяч человек.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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