Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения

Певица написала поздравление в честь его именин. На своей странице в Instagram она разместила семейную фотографию и подписала пост, назвав супруга любимым человеком. Невзирая на разницу в возрасте между супругами, а это 22 года, они смогли построить гармоничные отношения. Пара воспитывает дочь Веронику, которую артист очень любит. Он проводит с ней свободное время, водит на велосипедные прогулки.Юлия Проскурякова сообщает, что муж ее всячески поддерживает, а она его очень любит и боится потерять. Артистка признается, что не читает бульварную прессу и не доверяет словам журналистов. Все рассуждения корреспондентов вызывают у вокалистки лишь улыбку.