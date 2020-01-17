АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Пугачеву

Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Аллу Пугачеву. Артист отметил, что не планировал заранее программу выступление, вследствие чего ему пришлось импровизировать.
Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Пугачеву

Чтобы придать ему непринужденный характер, Галкин решил признаться, что концерт не пойдет по заготовленному плану. Артист надеялся на вдохновение и помощь зрителей. Все поддержали кумира и с удовольствием послушали юмористический монолог. В какой-то момент Галкин коснулся политической темы и обсудил предложения властей. Не обошел стороной юморист тему импортозамещения, акцент на которой делал Владимир Путин. Он в шутливой форме обыграл данный вопрос и отметил, что Алла Пугачева уже давно занимается данной проблемой и делает определенные успехи. В частности, она заменила супруга болгарского производства на отечественный аналог.

На такое заявление зал отреагировал безудержным смехом. Импровизация артиста пришлась по вкусу зрителям. Поклонники Максима Галкина остались в восторге от концерта в московском Кремле.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку «зимней» LADA…
Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем…
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем…
Как зарабатывает себе на жизнь возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид…
Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав…
Samsung анонсировала беспроводной телевизор и первый…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга сильно поправилась после лечения поликистоза…
Сергей Жорин: "Раздел имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко начнется не раньше, чем через…
Виртуальный археолог обнаружил в Антарктиде древнюю стену и два массивных…
"Три раза не сошлись характерами": Екатерина Климова рассказала о бывших…
Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при покупках…
Сын Сергея Зверева об отношениях с отцом: "Не звоним друг другу и не виделись сто…
Ляйсан Утяшева кардинально изменила …
Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету…
Redmi Note 8 отправляют в Антарктиду для проверки…
Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в…
"Меня действительно не интересуют молодые девушки": Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с любимыми…
Американские медики предупредили об опасности куркумы для здоровья…
Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на…
Звезда "Дом-2" Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова новыми пикантными…
Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из…
Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от…
Канадские физики создали "сверхчеловеческие" клетки крови для борьбы с…
Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками…
Три песни негативно повлияли на судьбу Николаева и…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян удивил идеальной эпиляцией…
Ученые описали наблюдения за кошками, поедавшими человеческие останки на полигоне в…
Игорь Николаев поделился детским фото в честь…
Просмотреть все новости