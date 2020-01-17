Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Пугачеву





Чтобы придать ему непринужденный характер, Галкин решил признаться, что концерт не пойдет по заготовленному плану. Артист надеялся на вдохновение и помощь зрителей. Все поддержали кумира и с удовольствием послушали юмористический монолог. В какой-то момент Галкин коснулся политической темы и обсудил предложения властей. Не обошел стороной юморист тему импортозамещения, акцент на которой делал Владимир Путин. Он в шутливой форме обыграл данный вопрос и отметил, что Алла Пугачева уже давно занимается данной проблемой и делает определенные успехи. В частности, она заменила супруга болгарского производства на отечественный аналог.На такое заявление зал отреагировал безудержным смехом. Импровизация артиста пришлась по вкусу зрителям. Поклонники Максима Галкина остались в восторге от концерта в московском Кремле.