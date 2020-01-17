Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Пугачеву
Максим Галкин на концерте в Кремле рассмешил зрителей, процитировав Аллу Пугачеву. Артист отметил, что не планировал заранее программу выступление, вследствие чего ему пришлось импровизировать.
Чтобы придать ему непринужденный характер, Галкин решил признаться, что концерт не пойдет по заготовленному плану. Артист надеялся на вдохновение и помощь зрителей. Все поддержали кумира и с удовольствием послушали юмористический монолог. В какой-то момент Галкин коснулся политической темы и обсудил предложения властей. Не обошел стороной юморист тему импортозамещения, акцент на которой делал Владимир Путин. Он в шутливой форме обыграл данный вопрос и отметил, что Алла Пугачева уже давно занимается данной проблемой и делает определенные успехи. В частности, она заменила супруга болгарского производства на отечественный аналог.
На такое заявление зал отреагировал безудержным смехом. Импровизация артиста пришлась по вкусу зрителям. Поклонники Максима Галкина остались в восторге от концерта в московском Кремле.
Чтобы придать ему непринужденный характер, Галкин решил признаться, что концерт не пойдет по заготовленному плану. Артист надеялся на вдохновение и помощь зрителей. Все поддержали кумира и с удовольствием послушали юмористический монолог. В какой-то момент Галкин коснулся политической темы и обсудил предложения властей. Не обошел стороной юморист тему импортозамещения, акцент на которой делал Владимир Путин. Он в шутливой форме обыграл данный вопрос и отметил, что Алла Пугачева уже давно занимается данной проблемой и делает определенные успехи. В частности, она заменила супруга болгарского производства на отечественный аналог.
На такое заявление зал отреагировал безудержным смехом. Импровизация артиста пришлась по вкусу зрителям. Поклонники Максима Галкина остались в восторге от концерта в московском Кремле.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16