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Как зарабатывает себе на жизнь возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, наконец, нашла себе пару. Многие фанаты интересуются, как Давид Манукян зарабатывает на жизнь.
Как зарабатывает себе на жизнь возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян

До официального объявления Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой о своих отношениях блогер не имел такой популярности как сейчас. Естественно, что у многих вызвала интерес личность того, с кем встречается певица.

Известно, что Давид Манукян родом из Новосибирска. Молодой человек там закончил школу. В 2017 году парень заявил о себе, как о блогере. Благодаря своей богатой фантазии он смог неплохо зарабатывать. О личной жизни избранника звезды практически ничего неизвестно. В его роликах очень часто появлялись разные красивые девушки, с которыми ему в итоге приписывали романы. Однако так ли это - доподлинно неизвестно.


Тем не менее, у Давида Манукяна получилось завоевать сердце одной из самых завидных невест России Ольги Бузовой. Влюбленные вместе уже успели отдохнуть в Куршевеле и насладиться теплыми днями в Таиланде.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:25

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