Виртуальный археолог обнаружил в Антарктиде древнюю стену и два массивных здания
Во время просмотра территории Антарктиды в Google Earth виртуальный археолог MrMBB333 обнаружил необычную структуру. Автор считает, что он нашел древнюю стену и массивные здания, которые могли быть построены пришельцами или представителями исчезнувшей расы.
Археолог выложил в Сеть ролик, назвав его «монополитом». В нем он показывает стену изогнутой формы и два объекта, которые похожи на пирамиды. Он считает, что это малая часть структуры, которая скрывается под льдами Антарктиды.
Эта находка в очередной раз подтверждает конспирологическую теорию о том, что ранее здесь существовала древняя цивилизация. Автор думает, что сведения о ней просто не смогли сохранить в истории.
Археолог выложил в Сеть ролик, назвав его «монополитом». В нем он показывает стену изогнутой формы и два объекта, которые похожи на пирамиды. Он считает, что это малая часть структуры, которая скрывается под льдами Антарктиды.
Эта находка в очередной раз подтверждает конспирологическую теорию о том, что ранее здесь существовала древняя цивилизация. Автор думает, что сведения о ней просто не смогли сохранить в истории.