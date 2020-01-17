Сергей Жорин: "Раздел имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко начнется не раньше, чем через год"
Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что раздел имущества юмориста Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко начнется не раньше, чем через год. На данный момент экспертная оценка касалась исключительно недвижимости звезд.
Раздел имущества артистов может быть проведен только после оценки всех ценностей, нажитых в браке, например, книг и фарфора. Сергей Жорин отметил, что Елена Степаненко отказывается от переговоров, когда Евгений Петросян голосует за их проведение. За супругами остается право поделить все имущество пополам. Дочь артистов занимает позицию матери, в связи с чем адвокат решил заступиться за юмориста, отметив, что он имеет полное право решать, как и с кем жить.
Евгений Петросян владеет квартирой в США, где проживает Викторина Петросянц. Эта жилплощадь тоже подлежит разделу, поскольку была приобретена в браке.
Раздел имущества артистов может быть проведен только после оценки всех ценностей, нажитых в браке, например, книг и фарфора. Сергей Жорин отметил, что Елена Степаненко отказывается от переговоров, когда Евгений Петросян голосует за их проведение. За супругами остается право поделить все имущество пополам. Дочь артистов занимает позицию матери, в связи с чем адвокат решил заступиться за юмориста, отметив, что он имеет полное право решать, как и с кем жить.
Евгений Петросян владеет квартирой в США, где проживает Викторина Петросянц. Эта жилплощадь тоже подлежит разделу, поскольку была приобретена в браке.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:51