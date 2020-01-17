Сергей Жорин: "Раздел имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко начнется не раньше, чем через год"





Раздел имущества артистов может быть проведен только после оценки всех ценностей, нажитых в браке, например, книг и фарфора. Сергей Жорин отметил, что Елена Степаненко отказывается от переговоров, когда Евгений Петросян голосует за их проведение. За супругами остается право поделить все имущество пополам. Дочь артистов занимает позицию матери, в связи с чем адвокат решил заступиться за юмориста, отметив, что он имеет полное право решать, как и с кем жить.Евгений Петросян владеет квартирой в США, где проживает Викторина Петросянц. Эта жилплощадь тоже подлежит разделу, поскольку была приобретена в браке.