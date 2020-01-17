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"Три раза не сошлись характерами": Екатерина Климова рассказала о бывших супругах

Екатерина Климова рассказала о своих прошлых браках. Она отметила, что старается не комментировать эту тему, поскольку боится, что дети могут прочесть и воспринять информацию неправильно.
"Три раза не сошлись характерами": Екатерина Климова рассказала о бывших супругах

Актриса была замужем за Игорем Ворошиловым, Игорем Петренко и Гелой Месхи. Последний развод произошел в прошлом году. Звезда признается, что ни в одном из союзов не могла в полной мере пожертвовать собой и карьерой. Возможно, это и стало причиной разрыва отношений. Артистка воспитывает четверых детей – Елизавету, которая уже достигла совершеннолетия и собирается поступать в институт, 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея, являющихся школьниками, и 4-летнюю Беллу. По словам звезды, она не препятствует общению детей с их отцами. Знаменитость отмечает, что совершенно не против того, чтобы все дружили.

Информацию о причинах разрывов отношений актриса старается не обсуждать с журналистами и отвечает общими фразами. Артистка утверждает, что не сошлась характерами с избранниками все три раза. Она переживает, что дети могут воспринять сведения неправильным образом, и потому говорит о бывших супругах только хорошее. Снова устраивать личную жизнь Екатерина Климова пока не собирается.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:42

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