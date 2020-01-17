Дочь Ларисы Гузеевой Ольга сильно поправилась после лечения поликистоза яичников





Раньше она поделилась со своими читателями новостью, что доктора нашли у нее опухоль. Лариса Гузеева дополнила информацию и сообщила поклонникам, что страшной болезни у ее дочери нет, просто она лечит поликистоз яичников, часто возникающий у девушек.Бухарова прошла курс лечения, а также принимала и гормоны. Врачи сказали, что теперь она здорова, но придется выдержать последствия терапии. Кроме лишнего веса у дочери Гузеевой появилась тошнота, мигрень, болевые ощущения в кишечнике, а также она часто жаловалась на бессонницу и депрессию.