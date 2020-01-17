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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга сильно поправилась после лечения поликистоза яичников

Дочери Ларисы Гузеевой медики поставили диагноз - поликистоз яичников, после чего ей пришлось пройти курс лечения. Ольга Бухарова рассказала подписчикам, что сильно поправилась.

Раньше она поделилась со своими читателями новостью, что доктора нашли у нее опухоль. Лариса Гузеева дополнила информацию и сообщила поклонникам, что страшной болезни у ее дочери нет, просто она лечит поликистоз яичников, часто возникающий у девушек.

Бухарова прошла курс лечения, а также принимала и гормоны. Врачи сказали, что теперь она здорова, но придется выдержать последствия терапии. Кроме лишнего веса у дочери Гузеевой появилась тошнота, мигрень, болевые ощущения в кишечнике, а также она часто жаловалась на бессонницу и депрессию.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:00

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