Сын Сергея Зверева об отношениях с отцом: "Не звоним друг другу и не виделись сто лет"





После того, как Сергей Зверев-младший узнал о том, что стилист не является его биологическим отцом, он захотел отсудить у него квартиру. Однако теперь он передумал, отметив, что не хочет тратить деньги на юристов и портить здоровье семейными разборками. Между ними сохраняются напряженные отношения, например, сын и отец “не виделись сто лет” и не звонили друг другу. На данный момент Сергей Зверев-младший живет с супругой Юлией, которой уделяет все свое внимание. При этом стилист не одобрил выбор сына, отметив, что избранница лишь пытается нажиться на его репутации.Артист нашел доказательства ее неблагонадежности, а именно документы, подтверждающие, что она отбывала срок в колонии и была лишена родительских прав.