Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

На снимке Ляйсан Утяшева позирует в компании супруга Павла Воли. При этом внимание привлекает новая стрижка спортсменки. Дополнительным акцентом в составе макияжа стала красная помада. Итоговый образ вызвал вопросы у самой Утяшевой. Она призналась, что чувствует себя оборотнем, но как долго останется с новой причёской, пока не представляет.Интернет-пользователи были удивлены столь кардинальными изменениями во внешнем виде кумира. Многих фанатов удивила решительность и смелость в уменьшении длины волос. При этом они позитивно оценили результат. В комментариях указали, что выбор Утяшевой оказался удачным и ей сильно идёт каре. Вдобавок, отдельные пользователи подчеркнули положительный эффект из-за смены имиджа.