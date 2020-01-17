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Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж, показав результат поклонникам в Instagram. Гимнастка укоротила волосы и поинтересовалась у подписчиков их мнением.
Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

На снимке Ляйсан Утяшева позирует в компании супруга Павла Воли. При этом внимание привлекает новая стрижка спортсменки. Дополнительным акцентом в составе макияжа стала красная помада. Итоговый образ вызвал вопросы у самой Утяшевой. Она призналась, что чувствует себя оборотнем, но как долго останется с новой причёской, пока не представляет.

Интернет-пользователи были удивлены столь кардинальными изменениями во внешнем виде кумира. Многих фанатов удивила решительность и смелость в уменьшении длины волос. При этом они позитивно оценили результат. В комментариях указали, что выбор Утяшевой оказался удачным и ей сильно идёт каре. Вдобавок, отдельные пользователи подчеркнули положительный эффект из-за смены имиджа.

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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:16

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